iPhone 12 могут быть опасны для здоровья

Смартфоны iPhone 12 могут вызывать сбои в работе кардиостимуляторов и другого медицинского оборудования.

Об этом сообщила компания-производитель Apple. Новая система аксессуаров смартфона MagSafe производится с использованием магнитов, а в зарядке к телефону содержится радиомодуль. При тесном контакте с другими устройствами они могут приводить к сбоям.

Разработчики рекомендуют не приближать смартфон и его комплектующие ближе 15-30 сантиметров к медицинскому оборудованию.