Нейробиологи сравнили интеллект кошек и собак

Немецкие нейробиологи провели исследование, в результате которого изучили кору головного мозга кошек и собак. Оказалось, что у собак нейронов больше, чем у кошек, но их плотность на один квадратный миллиметр меньше. Это говорит о том, что интеллект у собак ниже.

Учёные из Университета Лаваля (Канада) выяснили, что у кошек в три раза лучше кратковременная память, у чем у собак. Они быстрее запоминают информацию и способны к более быстрому анализу ситуации.

Данный вывод подтвердили и швейцарские учёные из Университета Лозанны. они также заявляют о том, что кошки лучше адаптируются и у них лучше развиты охотничьи навыки.

Принято считать, что кошек нельзя дрессировать, потому что они глупы. Но это не так. Кошки очень хитрые и своенравные, они стараются избегать лишних контактов.

Им не очень хочется подчиняться, поэтому они избегают дрессировки. Собаки же более простые и социальные питомцы.