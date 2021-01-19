Почему пираты закрывали один глаз повязкой?

Принято считать, что пираты закрывали глаз повязкой, чтобы лучше видеть. Учёные из США решили проверить эту версию, сообщает "Популярная Механика".

Раньше пираты закрывали глаз тогда, когда им нужно было скрыть полученные в боях увечья. Но позже выяснилось, что назначение повязок было иным.

"Человеческие глаза могут адаптироваться к яркому свету или кромешной тьме, но такая адаптация требует некоторого времени. Это только кажется, что адаптация происходит быстро, а на самом деле она может растягиваться на десятки минут, так как глазу требуется регенерация фотопигментов", — говорит учёный из Тихоокеанского университета штата Орегон Джим Шиди.

Когда человек перемещается по хорошо освещённому пространству в темноте, в его зрительной системе происходят очень сложные процессы. Например, пигмент родопсин распадается на другие химические вещества.

Так как морским разбойникам часто приходилось перемещаться с палубы в тёмный трюм, они просто сдвигали повязку с одного глаза на другой, чтобы им не приходилось тратить время на адаптацию зрения.

Однако это пока только гипотеза, не имеющая доказательств в исторических источниках.