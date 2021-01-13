Из-за потепления Мирового океана маленькие акулы рождаются слабыми

Биологи провели исследование, которое показало, что в связи с потеплением мирового океана, вызванного климатическими изменениями, детёныши акул появляются на свет слабыми и истощёнными. В новых условиях им трудно выжить.

"Чем жарче условия, тем быстрее всё происходит, что может быть проблемой для акул. Эмбрионы росли быстрее и быстрее использовали свой желточный мешок, который является их единственным источником пищи, поскольку они развиваются в яичной коробке. Это привело к их вылуплению раньше обычного", — рассказала автор исследования, кандидат Центра передового опыта по изучению коралловых рифов Университета Джеймса Кука (Coral CoE в JCU) и Массачусетского университета Кэролайн Уилер.

Это означало, что детёныши были не только меньше, им нужно было почти сразу получать корм, при этом акулам не хватало значительного количества энергии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что акулы-мегалодоны вымерли из-за взрыва сверхновой звезды.