Акулы-мегалодоны вымерли из-за взрыва сверхновой

В доисторические времена в океанах Земли обитали гигантские мегалодоны — акулы, достигавшие до 20 метров в длину. Потом они вымерли. Учёные считают, что это произошло в результате взрыва сверхновой звезды.

В эпоху плиоцена численность мегалодонов была довольно значительна, поэтому их исчезновения не может быть связано только в природными факторами. Глобальные температурные колебания, которые наблюдались во времена существования гигантских акул, не могли привести к вымиранию вида.

Что погубило мегалодонов?

Учёные считают, что мегалодоны вымерли из-за радиации, уровень которой подскочил в несколько раз из-за взрыва сверхновой в окрестностях Солнечной системы. По мнению экспертов, не факт, что вымерли только мегалодоны, во-вторых, чем больше существо, тем большей радиационной нагрузке оно подвергалось.

Учёные изучили железо-60 и другие изотопы, сохранившиеся в древних породах. В результате они выяснили, что на Земле был период, когда космическая радиация взаимодействовала с атмосферой планеты и порождала большое количество мюонов (мионов), опасных для всего живого. Когда вымерли мегалодоны, мюонная нагрузка была в 20 раз выше обычной.