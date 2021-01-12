Люди не смогут полноценно управлять работой сверхразумных компьютеров, обладающих искусственным интеллектом.
Алгоритмы, приближенные к искусственному интеллекту, уже сегодня вызывают опасения.
"Сверхразумные компьютеры воспринимаются сегодня как что-то фантастическое, но в мире уже есть системы, которые выполняют те или иные задачи в полностью автономном режиме, и их создатели не всегда понимают, как именно они этому научились. Если развитие таких систем продолжится, то в какой-то момент они могут начать представлять реальную опасность для людей", — говорит Мануэль Себриан, глава группы цифровой мобилизации в Центре людей и машин Института развития человека Макса Планка.
В существующей парадигме вычислений невозможно создать теоретические ограничивающие алгоритмы, с помощью которых можно сдерживать сверхразумный искусственный интеллект. Поэтому нет гарантий, что ИИ не навредит человечеству.
Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.