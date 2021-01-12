Астрофизики раскрыли причины безжизненности Венеры

Около миллиарда лет назад на Венере были те же условия, что и на Земле, считают астрофизики. Но потом климат на Венере стал меняться, и она превратилась в безжизненную планету, сообщает tvbrics. com.

Компьютерное моделирование на основе данных, полученных с помощью космического зонда "Магеллан", показало, что когда-то на Венере были моря и океаны, там даже выпадали осадки в виде дождя и снега. Учёные считают, что на планете были условия для зарождения жизни.

Но после мощного извержения вулкана начался процесс резкого глобального потепления. Атмосферу заполнил углекислый газ, и водоёмы в результате резкого повышения температуры испарились.

Ранее швейцарские учёные из ETH Zurich провели исследование, которое показало, что атмосфера Земли когда-то была такой же токсичной, как и Венеры.