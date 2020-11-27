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Атмосфера Земли когда-то была такой же токсичной, как и Венера

Эврика » Открытия

Ранняя атмосфера нашей планеты была столь же токсична, как и атмосфера современной Венеры, так как газы выходили из магматического океана во время развития Земли.

Атмосфера Земли когда-то была такой же токсичной, как и Венера

К такому выводу пришли ученые из ETH Zurich в Швейцарии.

Статья о проведённом исследовании опубликована сегодня в журнале Science Advances.

По мнению ученых, объект размером с Марс, вероятно, врезался в молодую Землю. В результате удара высвободилось достаточно энергии, чтобы расплавить всю мантию ранней планеты - слой между ядром и корой - превратив ее в магму.

Это гигантское событие уничтожило большую часть тогдашней атмосферы Земли, заменив ее новой, с преобладанием углекислого газа и небольшим количеством азота - во многом похожей на состав атмосферы Венеры сегодня и похожей на Марс.

Коротко об эксперименте

Чтобы понять атмосферу ранней Земли, команда решила воссоздать эти условия, плавя небольшой кусок породы над газовой струей, а затем плавя его с помощью лазера 1900°C.

"Этот маленький расплавленный мрамор, плавающий почти при 2000 градусах, - это своего рода миниатюрная Земля в ее расплавленном состоянии", - сказал автор исследования Паоло Сосси New Scientist.

Используя различные газы в струе для подвешивания куска расплавленной породы, исследователи воссоздали различные атмосферные условия, что позволило им увидеть, какие из них наиболее точно соответствуют образцам земной мантии и геологической летописи.

Команда обнаружила, что после того, как атмосфера, высвобожденная из магматического океана ранней Земли, остыла, она стала бы "напоминать атмосферу современной Венеры.

"Это означает, что нынешние различия между атмосферами Земли и Венеры отражают то, что произошло после образования двух планет.

Наша планета достаточно велика, чтобы гравитация удерживала ее атмосферу на месте, в отличие от Марса, в то время как положение Земли в Солнечной системе также делает ее достаточно прохладной по сравнению с Венерой, второй планетой от солнца.

В отличие от Венеры, вода остается в жидком виде на поверхности Земли и может поглощать углекислый газ из атмосферы, чтобы предотвратить перегрев планеты - и, что особенно важно, создать и поддерживать условия, необходимые для поддержания жизни.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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