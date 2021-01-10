Bloomberg заявил, что вакцине "Спутник V" можно доверять

Эксперт издания сравнил российский "Спутник V" с другими вакцинами от коронавируса и назвал причины, по которым препарату можно доверять.

Старший аналитик по фармацевтике издания Bloomberg Сэм Фазели перечислил факторы, вызывающие доверие к российской вакцине от коронавируса "Спутник V":

Россия входит в пятёрку стран-производителей вакцин по количеству предварительных заказов на свой препарат.

Вакцина прошла третью фазу клинических испытаний, на каждом промежуточном этапе показав эффективность, превышающую 90%.

Разработчики англо-шведской вакцины AstraZeneca работают совместно с российскими специалистами Центра Гамалеи над повышением эффективности своего препарата за счёт использования компонента российской вакцины.

"Все эти факты, даже несмотря на отсутствие публикации в научных журналах результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина "Спутник V" может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях", — резюмировал Сэм Фазели.

Российская вакцина "Спутник V" стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от COVID-19. В России продолжается масштабная, бесплатная и добровольная вакцинация населения: прививку от коронавируса получили уже более миллиона российских граждан.