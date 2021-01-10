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Microsoft запатентовала способ цифровой реинкарнации человека

Наука » Технологии

"Оцифровка личности" всё ближе: корпорация Microsoft зарегистрировала патент на разработку, позволяющую превратить личность в интеллектуального чат-бота.

Microsoft запатентовала способ цифровой реинкарнации человека

Судя по описанию технологии на сайте Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO), "реинкарнация" сможет не только писать текстовые сообщения, имитируя стиль заложенной в неё личности, но и выглядеть (в двух- или трёхмерной проекции), и говорить голосом реального человека, используя персонализированный синтезатор голоса.

Сервис оцифровки личности предполагается реализовать как клиент-серверную систему, в которой для обучения чат-бота могут быть использованы любые данные (изображения, текстовые и голосовые сообщения) о выбранной для создания цифрового двойника персоне. Необходимые данные могут предоставляться как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств.

В документах, однако, не указано, планируют ли создатели использовать разработку для создания цифровых двойников живых людей или для "цифрового воскрешения" умерших.

Таким образом, фантастическая идея оцифровки личности, которой грезят одни и пугают другие, становится всё ближе.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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