В Турции обнаружили 2500-летний храм Афродиты

Археологи в ходе исследования территории площадью 17,2 кв. футов обнаружили на западе Турции 35 населённых пунктов, построенных в доисторический период. Среди находок — храм Афродиты, возведённый в VI веке до н. э.

Раскопками руководил археолог Элиф Копарал.

Обнаруженные сооружения указывают на то, что данный регион имел большое общественное и экономическое значение в то время.

Так, храм подтверждает значимость культа Афродиты.

В процессе проведения раскопок археологи тесно взаимодействовали с местными жителями, так как они активно защищали исторические ценности от контрабандистов и нелегальных охотников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у побережья Болгарии обнаружили руины античного храма.

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