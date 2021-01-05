Археологи в ходе исследования территории площадью 17,2 кв. футов обнаружили на западе Турции 35 населённых пунктов, построенных в доисторический период. Среди находок — храм Афродиты, возведённый в VI веке до н. э.
Раскопками руководил археолог Элиф Копарал.
Обнаруженные сооружения указывают на то, что данный регион имел большое общественное и экономическое значение в то время.
Так, храм подтверждает значимость культа Афродиты.
В процессе проведения раскопок археологи тесно взаимодействовали с местными жителями, так как они активно защищали исторические ценности от контрабандистов и нелегальных охотников.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у побережья Болгарии обнаружили руины античного храма.
Поклонники не ожидали увидеть знаменитого кутюрье в таком облике.