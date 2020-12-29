Крупные шмели более точно запоминают цветы, богатые нектаром

Британские энтомологи доказали, что по размеру тела шмелей можно определить, какие цветы они могут запомнить, сообщает indicator. ru Учёные считают, это связано с тем, что крупные особи способы совершать более длительные полёты и запоминать цветы с наибольшим количеством нектара, даже если они находятся далеко.

Мелкие шмели обычно занимаются выполнением рутинной работы внутри гнёзд, но они одинаково запоминают растения. Это говорит о том, что крупные шмели запоминают только растения, богатые нектаром, а мелкие не обращают на это никакого внимания.

Раньше считалось, что характерные полёты пчёл, помогающие им запоминать растения и их местоположение — уникальная особенность. Но теперь учёные доказали, что аналогичным образом поступают и шмели.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пчёлы пьют нектар двумя способами.