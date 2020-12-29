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Крупные шмели более точно запоминают цветы, богатые нектаром

Наука

Британские энтомологи доказали, что по размеру тела шмелей можно определить, какие цветы они могут запомнить, сообщает indicator. ru Учёные считают, это связано с тем, что крупные особи способы совершать более длительные полёты и запоминать цветы с наибольшим количеством нектара, даже если они находятся далеко.

Крупные шмели более точно запоминают цветы, богатые нектаром

Мелкие шмели обычно занимаются выполнением рутинной работы внутри гнёзд, но они одинаково запоминают растения. Это говорит о том, что крупные шмели запоминают только растения, богатые нектаром, а мелкие не обращают на это никакого внимания.

Раньше считалось, что характерные полёты пчёл, помогающие им запоминать растения и их местоположение — уникальная особенность. Но теперь учёные доказали, что аналогичным образом поступают и шмели.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пчёлы пьют нектар двумя способами.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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