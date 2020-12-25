Видеоплатформа YouTube пользуется большой популярностью среди пользователей. Но этот сервис несёт в себе как мощные обучающие и развлекательные функции, так и потенциальный вред для психики человека. О том, как защитить пользователей от опасного контента, в интервью "Правде.Ру" рассказал эксперт по IT-технологиям Сергей Скрипников.

"На YouTube ежечасно заливаются миллионы видео. Особенно стоит отметить стримы.

Представьте себе, что человек ходит с телефоном и транслирует в YouTube в реальном времени всё, что он видит. Кто и в какой момент должен определить, когда это выключить. На каждый стрим цензора не наймёшь. Это можно сделать только либо постфактум, когда это уже миллионы людей увидят, либо нужно обучать нейронную сеть распознавать что-то в этих видео. Но учитывая объемы и количество пользователей больше миллиарда YouTube, объёмы этого видео, это вопрос пока решить невозможно.

Может наказывать стримеров?

Великобритания (проведу вам такую аналогию) в течение нескольких десятков лет вела войну с террористами из Ирландской республиканской освободительной армии. Особенно обострение было во времена Маргарет Тэтчер. Когда террористы совершали чудовищные теракты, жёстко с ними боролись, но сказать, что жестокость помогла разрешить эту проблему, нельзя. То же самое происходит практически с любыми формами терроризма.

Так вот интернет, в принципе, это тоже пространство, где люди могут совершать подобного рода, я не скажу террористические акты, но какие-то вещи совершенно безумные, противоправные и так далее. Их не будет пугать жестокость этого наказания, если эти люди сами по себе безумны или идейны. Как мы это видим на примере огромного количества самых чудовищных вещей, которые происходят сейчас по всему миру. История с закручиванием гаек, с показными судилищами может воздействовать на обычного нормального человека, который и так не совершает никаких противоправных безумств.

А здесь как раз всё дело в в том, что какие-то безумные вещи совершают не совсем нормальные люди. И то, что над ними может нависнуть какая-то угроза, их совсем не напугает. Здесь, скорее, нужно общаться с психологами и социологами. То, что происходит в головах людей, — лежит в плоскости психологии", — пояснил собеседник "Правды.Ру".