Мексиканским археологам удалось расшифровать текст о могущественной династии майя, представители которой правили в городе Коба в период с 500 до 780 года нашей эры, сообщает издание "Популярная Механика".
Учёные в течение нескольких лет исследовали руины древнего города. В результате они обнаружили огромное количество артефактов, в том числе культовые и инженерные сооружения с древними надписями. Некоторые из них они смогли расшифровать.
"В частности, был расшифрован текст, который перечисляет имена 14 правителей раннего классического периода, когда Коба достиг пика своего развития. Основателя династии звали Джунпик Ток - это имя можно перевести как "Тот, у кого восемь тысяч камней".
Интересно, что в перечне членов династии присутствует женщина — Исик… Йопаат (имя женщины не удалось расшифровать полностью), правившая городом в течение четырех десятков лет в начале седьмого столетия. Женщина-правитель — это весьма нетипично для майя, хотя такие случаи известны науке", — сообщили учёные.
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