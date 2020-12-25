Археологи расшифровали таинственные надписи майя

Мексиканским археологам удалось расшифровать текст о могущественной династии майя, представители которой правили в городе Коба в период с 500 до 780 года нашей эры, сообщает издание "Популярная Механика".

Учёные в течение нескольких лет исследовали руины древнего города. В результате они обнаружили огромное количество артефактов, в том числе культовые и инженерные сооружения с древними надписями. Некоторые из них они смогли расшифровать.