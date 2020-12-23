В Австралии найдены останки доисторического крокодила

Австралийские учёные открыли новый вид крокодилов, сообщает Phys. org.

Окаменелость древней рептилии нашли ещё в 80-е гг. XX века. Сначала находка была выставлена в музее Квинсленда, а потом передана в дар музею города Шиншилы в 2011 году.

Новый вид получил название Paludirex vincenti. В переводе с латыни это означает "Болотный король Винченти" (в честь Джеффа Винсента, который его обнаружил).

На сегодняшний день самым крупным крокодилом является Индо-Тихоокеанский крокодил Crocodylus porosus. Он почти таких же размеров, как и новый вид. Но череп Paludirex vincenti был более массивным.

Оба вида относительно недавно появились в австралийском регионе.

Специалисты пока не могут объяснить, вымер ли Paludirex vincenti в результате конкуренции с представителями вида Crocodylus porosus, или его не стало из-за засушливого климата и сокращения речных систем.