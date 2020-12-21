Бесполые черви-коловратки не отказались от секса - биологи

У бесполых червей, которые отказались от размножения половым путём, присутствуют следы рекомбинации генов, которых без полового размножения быть не может, сообщает ТАСС.

Черви-коловратки — это микроскопические беспозвоночные, которые живут без полового размножения. Учёных уже давно интересовала эта особенность. Биологи хотят раскрыть секрет выживания этих червей, которые не соблюдают основные законы эволюции.

Учёные провели исследование, в процессе которого наблюдали за изменениями структуры генома особей из 11 линий коловраток. В результате выяснилось, что эти черви, возможно, не полностью отказались от полового размножения.

Биологи зафиксировали в геноме коловраток сегменты со следами рекомбинации геномов, которые могли появиться только при половом размножении, но не в процессе формирования клонов.