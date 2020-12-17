Геологи раскрыли тайну австралийских вулканов

Геологи из Сиднейского университета раскрыли тайну австралийских вулканов. Учёным впервые удалось создать тектоническую модель, которая позволяет понять причины образования огромного количества вулканов на восточном берегу Австралии, сообщает Science Advances.

Всё дело в океанической плите, которая пододвигается под Австралию.

Возраст древнейших на континенте вулканов составляет 80 млн лет. Примечательно то, что они расположены только в узкой прибрежной полосе.

Учёные выяснили, что пики вулканической активности происходят в период повышения объёма материала дна океана, который вытесняется под Австралию Тихоокеанской плитой.

Ранее считалось, что вулканы на восточном побережье Австралии образовались из-за так называемых конвекционных водоворотов в мантии.