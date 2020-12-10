Раскрыта связь между окружением и психическим состоянием человека

Учёные из Корнельского университета провели эксперимент среди пенсионеров из разных районов Нью-Йорка, сообщает Planet Today. Они решили выяснить, как окружение влияет на психическое состояние человека.

В ходе эксперимента, который длился неделю, участники фиксировали в смартфонах свои состояния, по-разному проводя своё время. Они сообщали социологу об эмоциях, которые они испытывали, когда находились в булочной, встречались с друзьями, гуляли с внуками или играли дома со своим питомцем.

Также пожилые люди фиксировали свои состояния, когда они сталкивались с негативными явлениями: например, встречали наркоманов, замечали мусор или когда их обманывали.

В результате выяснилось, что люди, которые часто оказываются в неприятных ситуациях, со временем быстрее устают и чаще испытывают боль.

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