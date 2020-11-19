Стресс может быть заразен - исследование

Учёные из университетов Вены и Гиссена доказали, что стресс может быть заразен. Исследователи провели эксперимент, чтобы проверить, как меняются реакции человека, когда в его окружении появляются люди с высоким уровнем психоэмоционального напряжения.

В результате выяснилось, что в организмах участников исследования начинали генерироваться те же гормоны, и люди испытывать стресс.

Испытуемых разделили на две группы, по 4-5 человек в каждой.

В половине коллективов участники находились вместе за одним столом и общались с друг с другом.

В других группах испытуемые сидели отдельно, получали индивидуальное обращение и составляли список того, чем они отличаются от других добровольцев.

Затем в каждой группе выбрали человека, которому предстояло выполнить некую сложную задачу. Во второй части задания участникам нужно было решить в уме сложные математические задачи. Другие люди были наблюдателями.

В процессе эксперимента у испытуемых проводили забор слюны для анализа на содержание гормона стресса кортизола. Когда у наблюдателей генерируется это вещество, даже если не находятся в ситуации, вызывающей напряжение, можно говорить об их "заражении стрессом".