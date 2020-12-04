Путин: "Искусственный интеллект никогда не заменит человека"

Искусственный интеллект не сможет заменить человека. Людям всё равно придётся контролировать его работу, заявил российский президент Владимир Путин на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект — главная технология XXI века".

"Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Поэтому я и сказал, что, да, искусственный интеллект будет, машины будут контролировать человека, ну в значительной степени, так же как и многие другие современные средства технически новые. Но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины", — отметил он.

Президент подчеркнул, что ИИ может помочь человеку в решении многих задач, и в будущем станет верным помощником. Но это будет возможно, только если человечество сможет грамотно использовать эти колоссальные ресурсы, сообщает РИА "Новости".

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