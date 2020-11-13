Борис Межуев: "ИИ может превзойти интеллект человека"

Папа Римский Франциск обратился к верующим всего мира с просьбой усиленно молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект "всегда служили человечеству" для изменения мира в лучшую сторону.

О том, какие угрозы человечеству может нести искусственный интеллект, в интервью "Правде. Ру" рассказал доцент философского факультета МГУ имени Михаила Ломоносова, политолог Борис Межуев.