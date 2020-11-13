Папа Римский Франциск обратился к верующим всего мира с просьбой усиленно молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект "всегда служили человечеству" для изменения мира в лучшую сторону.
О том, какие угрозы человечеству может нести искусственный интеллект, в интервью "Правде. Ру" рассказал доцент философского факультета МГУ имени Михаила Ломоносова, политолог Борис Межуев.
"Самая большая опасность искусственного интеллекта заключается в том, что он может превзойти наш интеллект. Когда он превзойдет наш интеллект, могут произойти какие-то события, которые мы даже не контролируем и не понимаем, не осознаём. В связи с этим у Папы есть основания молиться.
Правда, я не уверен, что молитвы могут здесь играть какую-то важную роль, потому что, наверное, Господь не находится в контакте с искусственным интеллектом.
Но, тем не менее, понятно, что это, скорее, фигура речи. Говорится о некотором выражении озабоченности понтифика событиями", — пояснил собеседник "Правды. Ру".
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