Раскрыта связь между музыкой, математикой и успехами в чтении

Музыкальный педагог Мартин Дж. Берджи провёл исследование, с целью выяснить, как связаны между собой занятия музыкой, математикой и чтением. В результате ему удалось доказать наличие тесных связей между ними как на индивидуальном уровне, так и на уровне школьного округа.

В исследовании приняли участие более тысячи добровольцев, большинство из которых — дети среднего возраста. Оказалось что музыка, чтение и математика не просто связаны между собой, но существует и причинно-следственная связь.

В то время как ученик совершенствует свои умения в одной области, улучшаются его навыки в другой. Чем больше он занимается музыкой, тем выше будут его достижения в математике и чтении.

Ранее генеральный директор благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья Игнатенко рассказала о влиянии музыки на развитие человека.