Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким экс-президента РАН Владимира Фортова.
Он назвал смерть академика невосполнимой утратой для всей страны и науки.
"Примите мои соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого Владимира Евгеньевича Фортова. Это невосполнимая утрата для родных и близких, для науки, которой он посвятил свою жизнь, для всей нашей страны", — отметил Медведев.
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