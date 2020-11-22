"Тюбиков давно нет": космонавт рассказал о питании на МКС

Космонавты, находящиеся на Международной космической станции, уже давно не питаются едой из тюбиков.

Об этом рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на МКС. Он также показал набор еды, который можно употреблять в течение 16 дней. Набор содержит сублимированный суп, консервы в банке и хлеб.