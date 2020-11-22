Космонавты, находящиеся на Международной космической станции, уже давно не питаются едой из тюбиков.
Об этом рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на МКС. Он также показал набор еды, который можно употреблять в течение 16 дней. Набор содержит сублимированный суп, консервы в банке и хлеб.
"Тюбиков давно уже нет. Основные продукты — это продукты сублимационной сушки", — отметил космонавт.
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