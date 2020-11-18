В любом уголке земного шара можно обнаружить скопления мусора. Особенно учёных тревожит загрязнение воды. Опасные отходы проникли уже в глубь океанов.
В результате нового исследования выяснилось, что даже на дне высокий уровень ртути.
Эксперты считают, что металл мог образоваться в результате сжигания ископаемого топлива. Но они хотели выяснить, почему ртуть оказалась на такой глубине.
Это могло произойти из-за рыб, так как в их организме накапливается ртуть, они погибают и тонут, поэтому вещество попадает на дно океана, пояснили исследователи из Мичиганского университета.
Небольшое количество ртути образовалось в желобах естественным путём, но учёные предупреждают о том, что большая часть вещества оказалась там по вине человека.
Специалисты намерены продолжить исследование распространения металла в океане, чтобы предупредить будущие изменения в его среде.
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