SpaceX Dragon стартовал к МКС с мыса Канаверал

Ракета SpaceX Falcon 9 с четырьмя астронавтами на борту стартовала из Космического центра имени Кеннеди НАСА на мысе Канаверал, штат Флорида.
Liftoff! pic.twitter.com/Unf1ScdVFB— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020
По расчётам, ей понадобится 27 часов, чтобы достичь МКС. часовой поездки на Международную космическую станцию с четырьмя астронавтами
Ракета стартовала с мыса Канаверал в 7:27 вечера по восточному времени (0:27 по мск в понедельник). Запуск изначально планировался на субботу, но был отложен из-за порывистого ветра.
Dragon has completed 22 flights to and from the @space_station. It was designed from the beginning with human spaceflight in mind – even the first cargo Dragon had a window pic.twitter.com/tpl7smjFhF— SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020
Сотрудники NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также Соити Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) планируют провести на борту МКС шесть месяцев.
Они присоединятся к существующему экипажу МКС, состоящему из российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кейт Рубинс.
Запуск был назван NASA историческим, «сигнализирующим о первом использовании коммерчески разработанного космического корабля в регулярном полете к МКС и об официальном возвращении возможностей США по запуску астронавтов в космос, утраченных с закрытием программы Space Shuttle в 2011 году».
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.