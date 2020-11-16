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SpaceX Dragon стартовал к МКС с мыса Канаверал

Ракета SpaceX Falcon 9 с четырьмя астронавтами на борту стартовала из Космического центра имени Кеннеди НАСА на мысе Канаверал, штат Флорида.

По расчётам, ей понадобится 27 часов, чтобы достичь МКС. часовой поездки на Международную космическую станцию с четырьмя астронавтами

Ракета стартовала с мыса Канаверал в 7:27 вечера по восточному времени (0:27 по мск в понедельник). Запуск изначально планировался на субботу, но был отложен из-за порывистого ветра.

Сотрудники NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также Соити Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) планируют провести на борту МКС шесть месяцев.

Они присоединятся к существующему экипажу МКС, состоящему из российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кейт Рубинс.

Запуск был назван NASA историческим, «сигнализирующим о первом использовании коммерчески разработанного космического корабля в регулярном полете к МКС и об официальном возвращении возможностей США по запуску астронавтов в космос, утраченных с закрытием программы Space Shuttle в 2011 году».

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