SpaceX Dragon стартовал к МКС с мыса Канаверал

Ракета SpaceX Falcon 9 с четырьмя астронавтами на борту стартовала из Космического центра имени Кеннеди НАСА на мысе Канаверал, штат Флорида.

По расчётам, ей понадобится 27 часов, чтобы достичь МКС. часовой поездки на Международную космическую станцию с четырьмя астронавтами

Ракета стартовала с мыса Канаверал в 7:27 вечера по восточному времени (0:27 по мск в понедельник). Запуск изначально планировался на субботу, но был отложен из-за порывистого ветра.

Dragon has completed 22 flights to and from the @space_station. It was designed from the beginning with human spaceflight in mind – even the first cargo Dragon had a window pic.twitter.com/tpl7smjFhF