Инженеры Университета Гифу (Япония) изобрели роборуку. Разработка призвана сжимать ладонь одиноких мужчин.
Известно, что если человек просто держит кого-то за руку, то он уже не будет чувствовать себя одиноким. Японские инженеры считают, что это работает даже в том случае, если взять за руку робота. Уникальный девайс под названием Osampo Kanojo ("Моя девушка на прогулке") скрасит жизнь одиноких мужчин.
По мнению специалистов, роборука пригодится в период пандемии, когда многие люди ограничивают свои контакты.
Принцип работы роборуки очень прост. Устройство прикрепляется к руке человека ниже локтя — таким образом её можно отпустить, и она всё равно будет держаться.
"Вы ходите по улице и сжимаете роборуку, которая на ощупь практически не отличается от руки настоящей девушки. Роборука даже может потеть — так достигается максимальная реалистичность ощущений. Тесты показывают, что такое относительное простое устройство, как роборука для сжимания, может по-настоящему эффективно бороться с чувством одиночества", — пояснили японские учёные.
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