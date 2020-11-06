В Японии создали роботизированную женскую руку для одиноких мужчин

Инженеры Университета Гифу (Япония) изобрели роборуку. Разработка призвана сжимать ладонь одиноких мужчин.

Известно, что если человек просто держит кого-то за руку, то он уже не будет чувствовать себя одиноким. Японские инженеры считают, что это работает даже в том случае, если взять за руку робота. Уникальный девайс под названием Osampo Kanojo ("Моя девушка на прогулке") скрасит жизнь одиноких мужчин.

По мнению специалистов, роборука пригодится в период пандемии, когда многие люди ограничивают свои контакты.

Как это работает?

Принцип работы роборуки очень прост. Устройство прикрепляется к руке человека ниже локтя — таким образом её можно отпустить, и она всё равно будет держаться.