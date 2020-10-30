Инженеры Disney разработали робота, имитирующего человеческий взгляд

Специалисты Disney Research разработали прототип робота, который способен имитировать мимику человеку. Особенность нового робота в том, что он может устанавливать с человеком зрительный контакт, сообщает N+1.

Разработанный Disney Research робот может имитировать интерес к человеку, поворачивать к нему голову, смотреть в глаза, моргать и даже поднимать голову, прямо как человек в процессе вдоха.

Цель разработчиков заключалась в том, чтобы создать человекоподобного робота для того, чтобы избежать эффекта зловещей долины, когда реалистичность роботов пугает людей.

Несмотря на сходство с человеком, у робота Дисней есть проблема с фокусом глаз: в настоящее время они настроены таким образом, что смотрят параллельно, а когда человек подходит близко к роботу, то кажется, что он смотрит сквозь него.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские инженеры из Техасского университета A&M разработали робота, колёса которого могут превращаться в ноги.