В США создали робота с ногами-колёсами

Американские инженеры из Техасского университета A&M разработали робота, колёса которого могут превращаться в ноги.

Разработка получила название "α-WaLTR". Если поверхность ровная, робот передвигается на колёсах, оснащённых резиновыми протекторами. В случае столкновения с препятствием устройство трансформируется.

Колёса α-WaLTR раскрываются на три секции, похожие на когти. Робот использует их для того, чтобы держаться за неровную поверхность и перебраться через барьер.

Учёные планируют усовершенствовать свою разработку и "научить" робота самостоятельно переключать режимы движения.

"Движение ног более универсально, но страдает от врожденных структурных, механических и управляющих сложностей", — пояснила одна из участниц проекта.

В основном робота будут использовать в военных целях, но не исключено, что технология найдёт применение в сельском хозяйстве, космосе и для доставки продуктов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские инженеры разработали мягкого робота LEAР, который способен передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.