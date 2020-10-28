Биологи раскрыли свойства Содомского яблока

Содомское яблоко (известное как яблоко Мёртвого моря или Calotropis procra) — это цветущее растение, которое растёт в тропических районах Африки и Азии. Биологи из Университета Пвани в Кении решили исследовать свойства этого растения, которое часто используют в восточной медицине, кулинарии и промышленности, сообщает сетевое издание "Интересные новости".

В состав сока Содомского яблока входят ядовитые вещества. Также в нём содержится калотропин — вещество, способное спровоцировать нарушения работы сердца.

Учёные изучили метанольный экстракт на основе этого растения.

"Растение содержит разные активные соединения — в частности, антрахиноны, сапонины, алкалоиды, терпеноиды и растительные стероиды. Экстракт, полученный из стебля, содержал гораздо больше фенола и флавоноидов, чем экстракт корня. Метанольные экстракты C. procra являются хорошим средством для борьбы со свободными радикалами", — отмечают авторы исследования.

Также специалисты отметили, что сок яблока Мёртвого моря эффективен при лечении заболеваний кожи, а также как слабительное средство.