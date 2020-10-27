Почему кошки урчат и ещё пять других загадок природы

Владельцы кошек часто задумываются, почему их любимцы урчат, и как они это делают.

Если говорить о механизме урчания, то оно происходит за счёт мышечного сокращения и вибрации гортани. Но учёные пока не выяснили, зачем кошки это делают. Есть мнение, что таким образом у животных укрепляются кости, они становятся более прочными и могут лучше сопротивляться давлению.

Кроме того, для специалистов остаётся загадкой причина зевоты. Согласно одной из версий, так организм человека охлаждается. Однако непонятно, почему буквально за несколько секунд зевота передаётся другому человеку. Есть мнение, что "ответная зевота" возникает у людей с психическими отклонениями.

Ещё одной загадкой для учёных является гриб-звезда. Он существует только в Техасе и Японии. Также к числу нераскрытых тайн относятся спиралевидные сосны, растущие в Куршской косе (Калининград). Учёные не могут объяснить, с чем связана такая форма деревьев.

Также в число неразгаданных загадок входят космос и тёмная материя.