Avast выявила в Google Play 20 вредоносных приложений

Группа компьютерных специалистов из антивирусной компании Avast выявила в магазине Android более 20 приложений, которые выглядят как безобидные игры, но на самом деле предназначены для показа навязчивой рекламы, ставящей под угрозу безопасность смартфонов.

Специалисты обнаружили ряд "рекламных" приложений в Google Play Store и сообщили о них, однако некоторые из них все еще активны на платформе.

Эти программы с названиями игр фактически выдают навязчивую рекламу на телефонах и побуждают пользователей загружать другие программы.

По оценкам SensorTower, компании, специализирующейся на маркетинге мобильных приложений, обнаруженные вредоносные HiddenAds были загружены около восьми миллионов раз.

HiddenAds — это трояны, замаскированные под ,езопасные и полезные программы, но вместо этого генерирующие ряд объявлений, даже если приложение не открыто.

Несколько пользователей сообщили, что загрузки были сделаны из рекламы игр на YouTube и TikTok.

"Популярность этих социальных сетей становится привлекательной рекламной платформой, в том числе для киберпреступников, которые ориентированы на более молодую аудиторию", — отметил Якуб Вавра, аналитик по угрозам Avast. "В то время как Google делает все возможное, чтобы предотвратить попадание HiddenAds в свой Play Store, вредоносные приложения продолжают находить новые способы замаскировать свою истинную цель, преодолевая барьеры безопасности платформы и заражая телефоны", - добавляет Вавра.

Поэтому специалисты призывают пользователей проверять профили приложений, обзоры и учитывать запросы на получение разрешений.