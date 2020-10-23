В Крыму обнаружили череп эпохи бронзы со следами трепанации

В процессе исследования находок, найденных во время раскопок в Крыму, археологи обнаружили человеческий череп. Его особенность в том, что на нём сохранились следы трепанации. По мнению учёных, сложная хирургическая операция была выполнена ещё в III тыс. до нашей эры.

"Антропологи Института археологии обнаружили череп со следами прижизненной трепанации при изучении находок, сделанных во время раскопок в район села Льговское (восточная часть Крымского полуострова). Уникальный череп, который уже представлен на экспозиции "Травмы прошлого" в Дарвиновском музее, сохранился с третьего тысячелетия до н. э.", — сказано в сообщении Институт археологии Российской академии наук.

Также специалисты отметили, что операция, проведенная пять тысяч лет назад поражает масштабом и тонкостью манипуляций.