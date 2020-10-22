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Хакер "влёгкую" подобрал пароль к Twitter Трампа. Никто и не заметил

Виктор Геверс, специалист по кибербезопасности из Голландии, угадал пароль от 87-миллионного Твиттер-аккаунта президента США Дональда Трампа.

Хакер "влёгкую" подобрал пароль к Twitter Трампа. Никто и не заметил

"Я влез в Твиттер Трампа чисто из профессионального интереса. У него стоял крайне слабый и легко угадываемый пароль. Более того, он игнорирует двухэтапную проверку. Я мог всё, что захочу, публиковать и комментировать от его имени. И служба безопасности президента меня даже не заметила", — рассказал Геверс изданию de Volkskrant.

По его словам, он предупредил Трампа и американские правительственные службы о возможной утечке секретных данных.

"Через несколько дней со мной связалась американская секретная служба в Нидерландах. Это ведомство также отвечало за безопасность американского президента и отнеслось к моим словам серьезно. Теперь страница Трампа стала более безопасной", — сообщает хакер.

Рональд Принс, основатель охранной компании Hunt & Hackett и один из самых известных голландских экспертов по безопасности, говорит:

"Я знаю Виктора Геверса уже довольно много лет. У него репутация человека, посвятившего свою жизнь поиску уязвимостей, и он всегда придерживается при этом очень этичной позиции. На основании того, что я знаю и видел, его утверждение кажется правдоподобным.'

Взлом страницы Трампа уже был. В 2016

Виктор Геверс уже взламывал аккаунт Трампа в 2016 году. По его словам, и тогда, и сейчас сделал он это исключительно в профессиональных целях:

"Проводить выборочные проверки — это моя работа: искать любые утечки в системе безопасности. И зачастую найти их совсем несложно. Грубо говоря, люди, которые в 2020 году все еще игнорируют основные советы по онлайн-безопасности, представляют потенциальную опасность для себя и для окружающих. Особенно, когда речь идёт о людях, в чьих руках судьбы миллионов"

Кстати, "на счету" Геверса — огромная китайская база данных со сведениями о местоположении 2,7 миллиона жителей Синьцзяна-крупнейшей провинции Китая и родины уйгуров:

"Плохо защищенная база данных содержала все виды персональных данных: идентификационный номер человека, национальность, номер телефона, дату рождения, фотографии, работодателя, а также GPS-координаты мест, которые эти люди посещали. Существование этой базы данных сделало еще более очевидным, насколько тщательно Китай следит за уйгурским меньшинством в стране".

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