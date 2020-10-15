Специалисты Костромского государственного университета создали ткань, которая способна останавливать пули, сообщает ГТРК "Кострома". Данный эффект достигается благодаря особой структуре материала.

"Структура созданного нами материала почти не содержит изогнутых участков. Благодаря этому вещество пули распределяется на большую площадь. Основные преимущества новой ткани достигаются при ее применении для баллистической защиты", — пояснил профессор КГУ Александр Гречухин.

Учёные провели тестирование, которое доказало прочность новой ткани: она на 15-20% прочнее существующих аналогов.

Разработкой уже интересуются производители арамидной ткани из Ростовской области.

"Они хотят сотрудничать по тем направлениям, в которых работаем мы. Конечно, мы тоже заинтересованы в реальном производстве нашей защитной ткани. Будем надеяться, что сотрудничество позволит перевести результаты нашей интеллектуальной деятельности в плоскость практического применения", — сказал Александр Гречухин.