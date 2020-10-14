Просмотр передач о природе улучшает настроение

Просмотр качественных передач о природе положительно влияет на настроение и помогает избавиться от негативных эмоций, сообщает портал Med-heal.ru.

Британские исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие около 100 человек. Участники смотрели различные передачи, среди которых были видео о канцелярской компании и о коралловом рифе.

Видео о природе показывалось двумя способами — с применением VR-гарнитуры и с использованием интерактивных технологий.

В результате оказалось, что просмотр ТВ-программ о природе улучшает психоэмоциональное состояние людей, причём использование современной технологии усиливало эффект.