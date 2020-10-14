Просмотр качественных передач о природе положительно влияет на настроение и помогает избавиться от негативных эмоций, сообщает портал Med-heal.ru.
Британские исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие около 100 человек. Участники смотрели различные передачи, среди которых были видео о канцелярской компании и о коралловом рифе.
Видео о природе показывалось двумя способами — с применением VR-гарнитуры и с использованием интерактивных технологий.
В результате оказалось, что просмотр ТВ-программ о природе улучшает психоэмоциональное состояние людей, причём использование современной технологии усиливало эффект.
"Наше открытие приобретает особую важность в период самоизоляции, когда эмоциональное состояние людей оказывается под серьезным давлением. Такие доступные развлечения, как просмотр передач о дикой природе, помогают в некоторой степени исправить ситуацию", — говорит главный автор исследования Ники Ео.
Астролог планирует открыть своё шоу.