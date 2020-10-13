У Стены Плача в Иерусалиме обнаружили древнюю гирю

Археологи в ходе проведения раскопок у Стены Плача в Иерусалиме обнаружили древнюю известняковую гирю, которая использовалась для торговли около X — VI века до нашей эры.

"Гиря из известняка, которая сохранилась со времен Первого Храма, была найдена в результате раскопок, проводившихся специалистами Управления древностей и Фонда наследия Стены Плача. Отметки, которые присутствуют на гире (египетский символ, похожий на греческую букву «гамма», а также две черточки), указывают на ее номинал — два сикля", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Управление древностей Израиля.

Один сикль — это одиннадцать с половиной граммов, то есть вес найденной гири составляет двадцать три грамма, пояснила Техилла Либерман из Управления древностей.

По мнению учёных, уже 2000 лет назад у подножия Храмовой горы велась активная торговля, так как здесь было большое количество паломников.