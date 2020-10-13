Климатологи провели исследование, которое подвергло сомнению гипотезу о том, что климатические изменения на Земле вызваны процессами в Северной Атлантике, сообщает Science.
Специалисты считают, что процесс таяния ледников Аляски в северной части Тихого океана может привести к изменению течения.
В начале цепочки реакции находится ледяной покров Кордильер, после него "сигнал" через океан распространяется по всей планете. Таким образом, срабатывает принцип домино.
В 2013 году учёные извлекли со дна возле Аляски керны, чтобы выяснить, какие изменения происходили в ледяном покрове в конце последнего ледникового периода.
Оказалось, что периоду стремительного таяния льдов в Лаурентиде предшествовали "ледяные чистки" Кордильер, происходившие на 1000-1500 лет раньше.
Ранее "Правда.Ру" рассказала, как климатологи из США выяснили, что таяние ледников в Гренландии уже прошло точку невозврата.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.