Тающие ледники Аляски могут изменить течения в Тихом океане

Климатологи провели исследование, которое подвергло сомнению гипотезу о том, что климатические изменения на Земле вызваны процессами в Северной Атлантике, сообщает Science.

Специалисты считают, что процесс таяния ледников Аляски в северной части Тихого океана может привести к изменению течения.

В начале цепочки реакции находится ледяной покров Кордильер, после него "сигнал" через океан распространяется по всей планете. Таким образом, срабатывает принцип домино.

В 2013 году учёные извлекли со дна возле Аляски керны, чтобы выяснить, какие изменения происходили в ледяном покрове в конце последнего ледникового периода.

Оказалось, что периоду стремительного таяния льдов в Лаурентиде предшествовали "ледяные чистки" Кордильер, происходившие на 1000-1500 лет раньше.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, как климатологи из США выяснили, что таяние ледников в Гренландии уже прошло точку невозврата.