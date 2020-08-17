Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Оппозиция готова предложить Лукашенко неприкосновенность
Суд лишил Фургала двух машин и трёх миллионов рублей
Россияне смогут пораньше уходить с работы в день рождения
"Рубин" объявил о подписании вратаря Медведева
СМИ: Американцы атаковали сирийскую армию
Фанаты "Барселоны" освистали команду в Каталонии
Уровень безработицы в Удмуртии вырос в четыре раза с апреля
"Лейкерс" будут выступать в майках в честь Коби Брайанта
Первое сентября предложили сделать выходным для семей первоклассников

В Гренландии ускорился процесс таяния льдов

Наука

Климатологи из США выяснили, что таяние ледников в Гренландии уже прошло точку невозврата.

Экологи в течение длительного времени наблюдали за ледниками в Гренландии с помощью дистанционного зондирования. Также специалисты изучили результаты более чем 30-летних спутников наблюдений за тем, как меняется скорость таяния ледяного щита.

Затем учёные сравнили данные с результатами, полученными 30 лет назад, и пришли к выводу, что тающие ледники превосходят объёмы снега, который накапливается на поверхности ледяного щита. Под воздействием антициклона скорость таяния ледников повысилась. Ледники настолько уменьшились, что многие из них находятся глубоко под водой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные из Дании прогнозируют, что уже к 2035 году льды Северного Ледовитого океана могут полностью растаять, так как в Арктике фиксируется ускоренное таяние льда.

 

Последние материалы
В Гренландии ускорился процесс таяния льдов
Оппозиция готова предложить Лукашенко неприкосновенность
На Алтае обнаружили морских ископаемых возрастом 450 млн лет
Суд лишил Фургала двух машин и трёх миллионов рублей
России грозит "тройчатка" - коронавирус, грипп и ОРВИ
Россияне смогут пораньше уходить с работы в день рождения
"Рубин" объявил о подписании вратаря Медведева
СМИ: Американцы атаковали сирийскую армию
Эксперт: "Человечество сможет воссоздать все исчезнувшие виды животных"
Фанаты "Барселоны" освистали команду в Каталонии
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Александр Лукашенко поручил пресекать акции солидарности

Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.

Александр Лукашенко поручил пресекать акции солидарности
CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором
Мир. Новости мира
CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором
Политика. Новости и аналитика
Более 70 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Лукашенко
Власть
Пушков: поражение Лукашенко неизбежно
Василий Амирджанов События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор Василий Амирджанов Любовь Степушова США открывают Четвертый Казахстанский фронт Любовь Степушова Игорь Буккер "Энола Гэй" не прижала Японию к ногтю Игорь Буккер
Комментарии
"Пакет реформ" сделает из Белоруссии антироссийское государство
Жириновский захотел испытать на себе вакцину от коронавируса
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Почему власти Армении боятся ТВ России?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Более 70 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Лукашенко
События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор
Вакцинация от гриппа в Москве начнётся 1 сентября
В Маврикии объявили режим чрезвычайной экологической ситуации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ