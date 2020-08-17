В Гренландии ускорился процесс таяния льдов

Климатологи из США выяснили, что таяние ледников в Гренландии уже прошло точку невозврата.

Экологи в течение длительного времени наблюдали за ледниками в Гренландии с помощью дистанционного зондирования. Также специалисты изучили результаты более чем 30-летних спутников наблюдений за тем, как меняется скорость таяния ледяного щита.

Затем учёные сравнили данные с результатами, полученными 30 лет назад, и пришли к выводу, что тающие ледники превосходят объёмы снега, который накапливается на поверхности ледяного щита. Под воздействием антициклона скорость таяния ледников повысилась. Ледники настолько уменьшились, что многие из них находятся глубоко под водой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные из Дании прогнозируют, что уже к 2035 году льды Северного Ледовитого океана могут полностью растаять, так как в Арктике фиксируется ускоренное таяние льда.