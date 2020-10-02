США начали разработку атомной ракеты для запуска военных миссий на Луну

Gryphon Technologies выиграла контракт на разработку ядерного двигателя, в 10 000 раз более эффективного, чем электрический.

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA) заключило с инженерной компанией Gryphon Technologies контракт на сумму $14 млн. на разработку и демонстрацию ракетного ядерного двигателя для программы космических полетов, представляющих интерес для Министерства обороны.

Идея DARPA заключается в том, чтобы обойтись без ракет на химическом топливе, которые требуют огромного количества топлива для вывода кораблей на орбиту. Вместо них предполагается использование ядерного теплового движения (NTP) с целью перемещения космических аппаратов за пределы атмосферы Земли и орбиты Луны.