Найденное ископаемое перо принадлежало археоптериксу - палеонтологи

Палеонтологи смогли идентифицировать окаменелое древнее перо, которое было обнаружено ещё в 1861 году. Это одно из самых ранних найденных перьев.

Учёные уже в течение нескольких десятков лет спорят о том, какому виду динозавров оно принадлежит.

Сначала считалось, что это перо динозавра, жившего в третью эпоху Юрского периода. Затем высказывались предположения о том, что владельцем этого пера был неизвестный науке вид.

Теперь же выяснилось, что перо принадлежало археоптериксу. Судя по размеру и форме, перо располагалось на крыле этой древней птицы.

В итоге учёные сделали заключение, в котором говорится, что это перо из левого крыла археоптерикса, обитавшего на территории современной Баварии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи обнаружили в Монтане (США) скелет, который принадлежит новому виду динозавров из семейства альваресзавридов.