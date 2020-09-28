Археологи обнаружили в Германии доспех римского легионера

В Тевтобургском лесу (Германия) археологи нашли лорику сегментата — римский пластинчатый доспех доспех. Специалисты отметили прекрасное состояние находки.

200 лет назад здесь состоялось знаменитое сражение между древними германскими племенами и римскими войсками под командованием прокуратора Публия Квинтилия Вара, сообщает немецкое издание "Der Spiegel".

Учёные утверждают, что это единственный целый доспех, сохранившийся до наших времён. Для извлечения находки из земли, археологи решили вырезать блок почвы весом в 500 килограммов.

Доспех доставили во Фраунхоферовский институт.

Учёные утверждают, что римский доспех на самом деле выглядит не так, как обычно его представляют.

"У лорики сегментата не было наплечников, но были металлический воротник для защиты шеи и большие пластины, которые закрывали грудь и живот", — пояснили специалисты.

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