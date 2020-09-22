Дмитрий Маликов восхитил фанатов снимком с двухлетним сыном

Советский и российский певец и композитор Дмитрий Маликов на своей странице в Intsagram опубликовал новое фото со своим двухлетним сыном Марком.

На снимке мальчик сидит на плечах отца. Фотографом, судя по всему, была дочь певца Стефания. Она также поделилась фото на своей личной странице в соцсети, добавив к нему эмодзи с виде сердечка.

"Хорошей Вам недельки! И не болеть! А то что-то все вокруг хворают…(" написал Маликов в своём микроблоге.

Поклонников восхитил трогательный снимок артиста. Они выразили благодарность за открытость, а в комментариях начали спорить, на кого больше похож сын артиста.

Некоторых фанатов удивили светлые волосы ребёнка. Они предположили, что, возможно, тот похож на свою суррогатную мать. Также нашлись и те, кто считает, что Марк похож на свою бабушку — маму Дмитрия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за фотошоп семейных фотографий.