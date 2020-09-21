Учёные из Австралии предложили перерабатывать окурки в кирпичи

Австралийские учёные разработали технологию, которая позволит перерабатывать окурки в кирпичи. Её суть заключается в том, чтобы добавлять измельченные остатки от сигарет в глину, из которой производят кирпичи.

По словам экспертов, если в глину добавить 1% окурков, это позволит уменьшить энергозатраты на обжиг кирпичей на 20 млрд мегаджоулей. В результате кирпичи будут более лёгкими, а их теплопроводность будет ниже.

Для того чтобы избавить кирпичи от неприятного запаха окурков и бактерий, их будут подвергать обработке озоном и ультрафиолетом.

Кроме того, новая технология позволит избавить окружающую среду от тысяч тонн разлагающихся отходов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские специалисты освоили технологию строительства домов из отходов пищевой и лесной промышленности. Плюс в том, что данные материалы являются абсолютно безопасными для окружающей среды.