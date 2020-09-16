Биологи объяснили способность животных чувствовать магнитное поле

Некоторые животные обладают удивительной способностью ориентироваться в магнитном поле Земли. Так, птицы, благодаря магниторецепции, могут мигрировать на большие расстояния, черепахи с помощью "шестого чувства" возвращаются на один и тот же пляж для кладки яиц.

Но на каких конкретно биологических механизмах основана магниторецепция у животных — загадка. Недавно группа британских учёных совместно с коллегами из Израиля нашла объяснение этому феномену. Они предположили, что животные чувствуют магнитные поля благодаря бактериям, которые живут в их организме и вырабатывают магнитные частицы.

Учёные провели исследование с использованием базы MG-RAST. В результате в образцах некоторых животных, обладающих магниторецепцией (летучих мышей, гладких китов), они обнаружили гены известных магнитотактических бактерий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие животные обладают математическими способностями.