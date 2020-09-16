Учёные раскрыли природу кошмарных снов

Итальянские учёные провели исследование и пришли к выводу, что на сновидения человека оказывают влияние реальные события из его жизни.

В исследовании приняли участие 24 тыс. добровольцев.

Оказалось, что даже самые страшные ночные кошмары были связаны с событиями из жизни человека. Ранее считалось, что когда человек спит, его мозг избавляется от лишней информации и систематизирует только нужные данные. Но в ходе последнего исследования учёные пришли к иным выводам.

Исследователи воспользовались методом анализа, который позволяет кодифицировать сновидения по их персонажам, переживаниям и взаимосвязям.

Полученные данные специалисты сопоставили с реальными переживаниями людей. Учёные считают, что чем больше в жизни тревоги, тем выше вероятность того, что человек будет видеть плохие сны.

появления страшных снов. Исследование доказало эту гипотезу на 75%.

Но пока остаётся открытым вопрос о том, что такое кошмар. Обычно он не связан напрямую с тем, что происходило в этот день жизни сновидца. Специалисты считают, что плохие сны связаны с накопившимися со временем переживаниями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные создали прибор, управляющий снами.