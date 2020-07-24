Разработан протокол управления темой сновидений

Инженеры Массачусетского технологического института создали устройство, с помощью которого можно управлять темой сновидений. По мнению специалистов, оно поможет людям видеть более интересные сны.

В чем секрет разработки?

Система работает на основе специального протокола, приложения и носимого трекера сна. Эти устройства следят за сном, а также направляют их в определенное русло.

Система повторяет различную информацию во время засыпания, будто бы интегрируя ее в сон.

Для этого разработчики использовали особенность гипнагогии, то есть промежуточного состояния между сном и реальностью. Данный этап очень напоминает фазу быстрого сна. Но есть одно отличие — сновидцы в этот момент могут прослушивать аудиозаписи.

Разработанная специалистами система контролирует состояние гипнагогии и запускает те звуковые сигналы, которые способствуют совершенствованию творческих процессов сновидца.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как толковать и контролировать сны.

﻿