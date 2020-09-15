Раскрыта новая опасность вулканов для климата Земли

Пепел, который вулкан выбрасывает на поверхность во время извержения, может на несколько месяцев накрыть часть верхнего слоя Земли.

Американские учёные провели исследование, которое показало, что такого рода процессы намного опаснее, чем считалось ранее.

Облако пепла и пыли может на 40 километров затмить небо и остановить воздушное движение. Кроме того, в шлейфе после извержения вулкана содержатся частицы, напоминающие пемзу.

В результате химических реакций пепел ускоряет преобразование вулканических газов в атмосфере. Долго неразвивающееся облако может затемнять Землю и способствовать её охлаждению. При попадании на полюса Земли частицы шлейфа способны активизировать процессы, которые повреждают озоновый слой планеты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что морские биологи обнаружили в кратерах вулканов живых акул.

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