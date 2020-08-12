В кратерах вулканов обнаружили живых акул

Морским экологам удалось доказать теорию о том, что акулам нравится жить в экстремальных условиях. Так, они могут обитать в подводных кратерах действующих вулканов. Это связано с тем, что они считают эти территории безопасными.

Учёные раскрыли тайну акул

Для учёных способность акул выживать в опасной среде всегда была загадкой. Но морской эколог Международного университета Флориды Майкл Хейтхаус считает, что ему удалось её разгадать.

Ещё в 2015 году было найдено уникальное место обитания акул — подводный вулкан Кавачи на Соломоновых островах.

У специалистов было два предположения. Они считали, что это связано с репродуктивными особенностями акул или с поиском пищи.

У акул есть шестое чувство

По мнению морских экологов, у акул есть некое шестое чувство, благодаря которому они способны обнаружить изменения в магнитном поле Земли и в процессе извержения вулканов находить безопасные зоны.

Почему акул так привлекают вулканы? Ещё один пример экстремального обитания акул — действующий вулкан Питон-де-ла-Фурнез, расположенный в Индийском океане.

Специалисты пришли к выводу, что организм акул мутировал, подстраиваясь под экстремальные условия обитания, и теперь им там вполне комфортно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что акулы способны обучаться друг у друга.