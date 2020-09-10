Зарубежные учёные провели исследование, которое показало, что активный рост деревьев является неблагоприятным сигналом для климата, так как продолжительность жизни таких растений сокращается.
По мнению исследователей, в процессе разложения стволы деревьев выделяют в атмосферу углекислый газ, который они поглощали из воздуха.
На месте деревьев с высокой продолжительностью, начинают расти быстрорастущие деревья и более уязвимые растения.
"В связи с этим, как отмечают учёные, роль лесов в качестве источника депонирования углерода может оказаться переоценённой", — сообщили авторы исследования.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Центральных Андах под вулканическим пеплом на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря обнаружили окаменелое дерево возрастом около 10 миллионов лет. Ранее учёным удавалось найти лишь фрагменты дерева, но в этот раз был найден целый ствол.
Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.